Redoblan acciones de vacunación

La Secretaría de Salud (SSa) del estado puso en marcha un operativo de vigilancia epidemiológica y vacunación en San Cristóbal de Las Casas y sus alrededores, con el objetivo de prevenir enfermedades febriles exantemáticas, como el sarampión.

El operativo cuenta con una fuerza de tarea de 64 brigadas casa a casa, 12 de vigilancia epidemiológica, 10 de promoción de la salud, 15 de protección contra riesgos sanitarios y una de atención médica.

Se han visitado un total de 79 localidades, 59 colonias y nueve barrios, aplicando 35 mil 977 dosis de biológicos.

Aunado a lo anterior, se instalaron 12 macrocentros de vacunación distribuidos en las 10 jurisdicciones sanitarias, logrando una cobertura de vacunación de 25 mil dosis de biológicos aplicados. Actualmente se mantiene activo el del municipio de San Cristóbal.