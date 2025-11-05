Redoblan esfuerzos para combatir el tracoma

Bajo la encomienda de que Chiapas y México mantengan la validación de la OPS/OMS post-eliminación del tracoma, para que siga siendo una enfermedad que no representa un problema para la Salud Pública, la Secretaría de Salud del estado arrancó la capacitación y entrenamiento para mejorar las competencias técnicas del personal operativo que llevará a cabo la encuesta de validación 2025, para continuar atendiendo y controlando la enfermedad en los focos endémicos rurales.

Capacitación

En representación del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, el director de Salud Pública, Orlando García Morales, dio inicio a la capacitación dirigida a los 25 brigadistas del Programa de Tracoma, quienes realizarán la encuesta de prevalencia en 60 localidades pertenecientes a los municipios endémicos de San Juan Cancuc, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc y Chanal.

García Morales expuso que a casi siete años de la declaratoria de eliminación del tracoma como problema de salud pública en México, se ha identificado la necesidad de reforzar las acciones del programa a fin de evidenciar que el país mantiene los indicadores internacionales en el rango de eliminación como son: disminuir la prevalencia de inflamación tracomatosa folicular en niños de uno a nueve años de edad al cinco por ciento sostenida por lo menos durante dos años, y la disminución de la prevalencia de triquiasis tracomatosa en mayores de 15 años y adultos menor al 0.2 por ciento, y el manejo de casos utilizando estrategias definidas.

Proceso formativo

Resaltó que este proceso formativo se desarrollará en el marco del proyecto financiado por el Gobierno de Canadá denominado “Mejorar la salud de las comunidades, mujeres y niños mediante la eliminación del tracoma como problema de salud pública en 10 países prioritarios de las Américas”, con la participación de expertos de la organización inglesa “Tropical Data”, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, asesores de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la eliminación mundial de este padecimiento y con el acompañamiento técnico del Programa Regional de Tracoma de la OPS.

Durante esta jornada participarán la consultora internacional/Washington, Diana Paola Gómez; la asesora para Vigilancia de la Salud, Prevención y Eliminación de Enfermedades Transmisibles OPS/México, Mónica Guardo; la enlace de la OPS en Chiapas, María del Carmen Herrera Torres; entre otros.