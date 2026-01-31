Redoblan esfuerzos para contener miasis por GBG

Para reforzar las líneas de acción enfocadas a la contención de la miasis por gusano barrenador en humanos y animales, el secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, junto a la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, y el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, sostuvieron una Reunión de Análisis Situacional con jefes de las 10 jurisdicciones sanitarias del estado.

En representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez Ovando, destacó que es fundamental reforzar las campañas preventivas en todos los municipios ante la próxima temporada de altas temperaturas para proteger a animales caninos y bovinos y a su vez a la población chiapaneca, para evitar la propagación de esta enfermedad.

Chiapas, un modelo a nivel federal

Por su parte, el servidor de la salud del pueblo, Omar Gómez Cruz, recalcó que Chiapas ha sido catalogado como un modelo a nivel federal en el abordaje de casos de gusano barredor en humanos y animales, gracias a la estrategia de promoción y prevención implantada de manera interinstitucional.

El titular de la dependencia estatal detalló que la Secretaría de Salud del estado ha capacitado a mil 349 profesionales de la salud sobre gusano barrenador y se realizaron 7 mil 501 cirugías de esterilización canina y felina en 18 municipios con casos positivos en animales de compañía.

El secretario del Campo en el estado, Marco Antonio Barba Arrocha, subrayó que Chiapas fue una de las primeras entidades del país en aplicar medidas preventivas enfocadas en reducir la incidencia y prevalencia de esta plaga que impacta tanto al sector animal como en la salud pública.

Puntualizó que mediante brigadas técnicas y reuniones con asociaciones ganaderas se ha impulsado una campaña intensiva de concientización sobre la atención inmediata de heridas en bovinos y pequeñas especies, además de la distribución de medicamentos preventivos y curativos de manera gratuita, en coordinación con instancias federales y organismos sanitarios, entre ellos el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con el objetivo de cumplir protocolos internacionales para la movilización de ganado dentro y fuera del país.

En la reunión estuvieron presentes el coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Armín Lechuga Montiel; el director de Salud Pública, Orlando García Morales; la directora de Atención Médica, Adriana Gómez Bustamante; el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Rodolfo Tovar Rodríguez; y el secretario técnico, Rafael Domínguez Cortés.