Redoblan esfuerzos para erradicar la violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diputada Katy Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo (PT), emitió un contundente pronunciamiento desde el Congreso del Estado, destacando las acciones emprendidas por el Poder Legislativo para combatir este flagelo, haciendo un llamado a la sociedad en su conjunto a no normalizar ninguna forma de agresión.

La legisladora inició su intervención recordando el origen de la conmemoración del 25 de noviembre, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Calificó este día como “una herida abierta en nuestra sociedad” pero también como “una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas”.

Un futuro libre de agresiones

La diputada reconoció los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por encaminar a Chiapas hacia un futuro libre de violencia. En este sentido, se refirió positivamente a la agenda del “Gobierno de la Nueva ERA” presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual incluye 10 puntos enfocados en protección, acompañamiento a víctimas, capacitación de autoridades y programas educativos dirigidos a las nuevas generaciones.

Desde el ámbito legislativo, Aguiar Álvarez fue enfática: “Desde el Congreso del Estado hemos fortalecido nuestras leyes para establecer penas más severas en contra de agresores y feminicidas, y no pararemos”. Afirmó que esta postura refleja la prioridad de lograr seguridad, atención inmediata y Cero Impunidad para las mujeres.

Erradicarla es tarea de todos y de todas

La diputada explicó que la violencia nace de desigualdades normalizadas, estereotipos y la costumbre de “mirar hacia otro lado”. Recalcó que “así como se aprende, también podemos desaprenderla”.

“Honrar no basta, llamo a que este 25 de noviembre sea un punto de inflexión y un compromiso renovado para que Chiapas y México avancen libres de amenazas contra las mujeres”, construyó.