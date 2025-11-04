Redoblan esfuerzos para mantener la validación

Bajo la encomienda de que Chiapas y México mantengan la validación de la OPS/OMS post-eliminación del tracoma, para que siga siendo una enfermedad que no representa un problema para la salud pública, la Secretaría de Salud del estado arrancó la capacitación y entrenamiento para mejorar las competencias técnicas del personal operativo que llevará a cabo la encuesta de validación 2025, para continuar atendiendo y controlando la enfermedad en los focos endémicos rurales.

En representación del secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, el director de Salud Pública, Orlando García Morales, dio inicio a la capacitación dirigida a los 25 brigadistas del Programa de Tracoma, quienes realizarán la encuesta de prevalencia en 60 localidades pertenecientes a los municipios endémicos de San Juan Cancuc, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc y Chanal.

García Morales expuso que a casi siete años de la declaratoria de eliminación del tracoma como problema de salud pública en México, se ha identificado la necesidad de reforzar las acciones del programa a fin de evidenciar que el país mantiene los indicadores internacionales en el rango de eliminación como son: disminuir la prevalencia de inflamación tracomatosa folicular en niños de 1-9 años de edad al cinco por ciento sostenida por lo menos durante dos años, y la disminución de la prevalencia de triquiasis tracomatosa en mayores de 15 años y adultos menor al 0.2 por ciento, y el manejo de casos utilizando estrategias definidas.