Redoblan esfuerzos por el derecho a la identidad

En las últimas horas, la Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas encabezada por Dolores Estrada Gordillo, sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de coordinar esfuerzos enfocados en la atención de los 12 municipios con mayor índice de marginación en la entidad.

En este contexto, reafirmó su compromiso social al sumarse de manera activa a esta importante iniciativa, cuyo propósito es contribuir a la reducción de las condiciones de rezago y garantizar el acceso pleno al derecho a la identidad jurídica de las y los chiapanecos.

La titular destacó estas acciones fundamentales:

En primer lugar, se desplegará una comisión especial en la región Altos, que trabajará de manera coordinada con la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) en la elaboración de un diagnóstico integral, con el fin de identificar las principales necesidades en materia de registro civil en estas localidades.

Brigadas de atención

En segundo término, se prevé la incorporación de brigadas de atención, las cuales acercarán los servicios directamente a las comunidades, facilitando el acceso de la población a trámites esenciales como el registro de nacimiento, matrimonio y defunción.

Recordó que en diciembre de 2025 y marzo de 2026, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas a la Ley de Derechos estatal, mediante las cuales se otorga la exención del 100 % en el pago de derechos por servicios del Registro Civil para personas originarias y residentes de los municipios de atención prioritaria.

Esta medida contempla la gratuidad en la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción (por primera vez), beneficiando de manera directa a la población de los siguientes municipios: San Juan Cancuc, Chanal, Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, San Andrés Duraznal, Mitontic, Oxchuc, Tila, El Bosque, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal.

Estrada Gordillo destacó que se trabaja para acercar los servicios a las comunidades históricamente olvidadas, garantizando el derecho a la identidad sin costo alguno y contribuyendo al bienestar y desarrollo de Chiapas.