Reducción de 51 % en homicidios dolosos

Los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo automotor en Chiapas registraron una disminución significativa durante 2025 en comparación con el año anterior, de acuerdo con el informe anual en materia de seguridad presentado por el Observatorio Ciudadano de la asociación civil Fomento Económico de Chiapas (FEC).

El organismo detalló que la entidad cerró el año 2025 con un total de 324 víctimas de homicidio doloso, lo que representa una reducción del 51 por ciento en comparación con las 662 víctimas registradas durante 2024.

Esta cifra incluso se ubicó por debajo de las 500 denuncias reportadas en 2023, antes de la escalada de criminalidad que se vivió en el estado durante el año previo.

Otros delitos

En lo que respecta al robo de vehículo automotor, el Observatorio reportó 544 casos durante 2025, una disminución considerable frente a los mil 414 incidentes registrados en 2024.

De manera similar, los robos en general también mostraron una tendencia a la baja, al pasar de dos mil 393 denuncias en 2024 a mil 483 en 2025, lo que equivale a una reducción de casi el 50 por ciento en términos anuales.

El informe del Observatorio Ciudadano destaca que Chiapas registró una disminución del -19.5 por ciento en el total de denuncias durante 2025 respecto al año anterior, mientras que a nivel nacional la reducción fue de apenas -2.6 por ciento en el mismo periodo.

Estas cifras colocan a la entidad entre las que mayor avance presentaron en materia de seguridad durante el año pasado.

Diversas fuentes oficiales respaldan esta tendencia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que, de enero a octubre de 2025, Chiapas se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en disminución de incidencia delictiva general, con una puntuación de 160.5, solo por debajo de Tlaxcala.

Alto impacto

En cuanto a delitos de alto impacto, la entidad ocupó también el segundo lugar con 20.9 puntos, frente a una media nacional de 193.7.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que, al cierre de 2025, Chiapas registró una reducción del 62.8 por ciento en delitos de alto impacto en comparación con 2024, posicionándose entre los estados con mayor disminución a nivel nacional. La tasa estatal pasó de 41.97 en 2024 a 23.6 en 2025, muy por debajo de la media nacional de 229.47.

El fortalecimiento de la estrategia de seguridad en la entidad fue reconocido durante 2025 con el premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México.

El galardón destacó las acciones de prevención, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de las corporaciones policiacas implementadas por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que Chiapas mantuvo durante siete meses consecutivos una tendencia a la baja en incidencia delictiva, con cifras que en diciembre de 2025 colocaron a la entidad en el primer lugar nacional con menor tasa de delitos de alto impacto: 1.1 frente al promedio nacional de 17.97.

Informe

De acuerdo con el SESNSP, durante noviembre de 2025 Chiapas se ubicó como la cuarta entidad con menor número de delitos registrados a nivel nacional, solo por debajo de Tlaxcala, Campeche y Yucatán, consolidándose como uno de los estados más seguros del país.

El informe del Observatorio Ciudadano de FEC concluye que los resultados obtenidos durante 2025 reflejan una mejora sustancial en las condiciones de seguridad para la población chiapaneca, con cifras que colocan a la entidad muy por debajo de los promedios nacionales en todos los rubros delictivos.