Reducción de incendios, un resultado histórico

Este lunes, en sesión ante las comisiones correspondientes del Congreso del Estado, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, compareció para presentar un informe detallado de los avances y logros en la política ambiental de la actual administración gubernamental.

Torres Abarca hizo entrega de un documento donde detalló “la atención brindada a cada una de las estrategias” del eje “Chiapas con Conciencia Ambiental” del Plan Estatal de Desarrollo.

Apertura

La funcionaria inició su intervención reconociendo la “enorme responsabilidad frente a la historia” que implica cuidar un territorio que “respira en sus selvas, fluye en sus ríos y sostiene en sus montañas”.

Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien describió como un mandatario que “ha decidido poner al medio ambiente en el corazón de las políticas públicas”.

Torres Abarca enumeró los tres grandes objetivos que rigen su gestión: la restauración de las microcuencas, consideradas el origen del agua que sostiene a las comunidades, con un enfoque de “acción local, impacto global”.

Despertar y fortalecer la conciencia ambiental en la población, como un “acto de amor por quienes aún no nacen. Enfrentar el cambio climático con soluciones basadas en la ciencia y la naturaleza.

Restauración y saneamiento: destacó el proyecto de restauración y saneamiento de microcuencas, al que calificó como “uno de los pilares más sólidos” de la política pública. Subrayó que su fuerza radica en la gobernanza territorial y la participación comunitaria.

Con este trabajo se ha logrado intervenir grandes extensiones de ecosistemas degradados mediante obras de conservación de suelos.

Trazar kilómetros de brechas cortafuego –construidas con apoyo de comunidades y brigadistas– que actúan como barreras estratégicas contra incendios, avanzar en restauración forestal en amplias áreas que “hoy comienzan a reverdecer”.

Reducción de incendios: un logro ambiental

Uno de los anuncios más destacados de su comparecencia fue el éxito en la prevención y combate de incendios.

Torres Abarca afirmó que, como resultado de estas estrategias integrales, Chiapas se ubicó en 2025 fuera de las 10 entidades más afectadas por incendios a nivel nacional, un logro que calificó como “un antes y un después” en la protección forestal estatal.

La titular de Medio Ambiente también resaltó otras acciones con beneficios tangibles: reforestación y producción de plantas en viveros para consolidar áreas de recarga hídrica.

También abundó sobre la entrega de estufas ahorradoras de leña, que además de mejorar la salud y seguridad de las familias, ha contribuido significativamente a reducir la presión sobre los bosques, preservando “vastas áreas naturales”, que se habrían perdido por la tala para combustible.

Torres Abarca enfatizó que la legitimidad del proyecto proviene de la instalación del Consejo Estatal de Microcuencas, integrado por los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

Comunidades

Puso como ejemplo el caso del ejido Corazón del Valle, en Cintalapa, donde los habitantes han tomado un papel protagónico.

Este esfuerzo, afirmó, se ha convertido en un modelo replicable para cualquier región del país: “organizado, participativo, respaldado técnicamente e impulsado por resultados”.

La secretaria reafirmó la convicción de que la conciencia ambiental es la clave para la restauración de los ecosistemas, insistiendo en que “Chiapas con Conciencia Ambiental no es un lema, es un camino, un compromiso con la vida”.