Reducción de jornada tendrá efecto inflacionario

Aunque la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales como máximo se hará de manera progresiva hasta el año 2030, Nestor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial, señaló que traerá un efecto inflacionario porque aumentarán los costos de producción y cuotas patronales para las empresas.

Reforma

La reforma planteada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo, busca una jornada máxima de 40 horas semanales, dos días de descanso obligatorios por cada cinco laborados, sin reducción salarial, una etapa de adaptación según el tamaño de la empresa.

Comentó que, el tamaño de las economías es determinante sobre todo en un “multiverso económico” como el de México, con muchos estratos, bajo el entendido que el gobierno busca estar a la par de otras naciones que manejan jornadas similares.

Uno de los factores es que al establecerse dos días de descanso por cada cinco trabajados, muchas empresas deberán contratar a más personal para cubrir horarios, eso implica salarios y cuotas patronales. Podría considerarse a su vez un aspecto positivo porque subirán los índices de empleo en el sector privado.

Daños colaterales

Con esto subirán los costos de producción y con ello la inflación conforme se aplique a más y más sectores la reducción. Si bien algunos subsectores no tendrán mayor problema, como los trabajos de oficina, otros que detonan la economía, como el primario y secundario (agricultura, ganadería, pesca, industrias, transformación) enfrentarán dificultades.

Porque en esos casos reducir sus horas/hombre no se pueden reducir tan fácil, la alternativa será contratar a más personas.

Ante la medida anunciada, la percepción de las cámaras empresariales no es de desagrado, no obstante los efectos inflacionarios también estarán presentes, ya que si no contratan personal tendrán que pagar horas extras, pero deberán ser más justificada.