Reducción de precios; inflación estatal al 3 %

En un contexto donde la inflación general a nivel nacional se ubicó en 3.61 % anual durante la primera quincena de noviembre de 2025, Chiapas destaca como una de las entidades con un comportamiento favorable en materia de precios, al registrar una disminución de 0.08 % en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Adicionalmente, Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, se posicionó entre las ciudades con menor variación quincenal, con una baja de 0.12 %, lo que refleja una estabilidad en el costo de la vida en comparación con otras regiones del país.

De acuerdo con el análisis realizado en México, Chiapas presenta una inflación anual de 3.0 %, ubicándose por debajo del promedio nacional y como la tercera entidad con la tasa más baja, solo por detrás de Tlaxcala (1.5 %) y Tabasco (2.3 %).

Productos beneficiados

Entre los productos que mostraron disminuciones significativas en sus precios a nivel nacional durante esta quincena son: el vino de mesa con -9.43 %, el ron con una caída del -9.78 %, el aguacate con -4.83 % y los pantalones para hombre con -2.31 %.

Fluctuaciones

A nivel nacional, la inflación subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, registró un aumento de apenas 0.04 % quincenal y 4.32 % anual. Este rubro incluye mercancías y servicios cuyos precios son menos susceptibles a fluctuaciones abruptas.

Por otro lado, la inflación no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas, presentó un incremento quincenal de 1.93 %, impulsado principalmente por el fin del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en once ciudades del país.

Chiapas, al mantener una tendencia a la baja en su INPC, refleja un comportamiento económico diferenciado en un escenario nacional donde la mayoría de las entidades reportaron alzas. Este resultado puede atribuirse a factores locales, como una menor presión en los precios de productos básicos y una dinámica de consumo estable.