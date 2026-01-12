Reducción de remesas afecta a comercios

Los registros que indican que las remesas que reciben los migrantes varados en Tapachula han disminuido notablemente ha afectado directamente a estas familias y con ello a los comercios de la ciudad, de acuerdo con comerciantes locales estos reportan que las compras de este sector disminuyeron en más del 80 por ciento en los últimos meses.

En entrevista José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), explicó que muchos migrantes que se quedaron en Tapachula no tienen la posibilidad de recibir remesas de familiares en Estados Unidos, lo que ha disminuido significativamente el ingreso de dinero en la ciudad.

Señala que a diferencia del año pasado cuando en el inicio del 2025 se generó un fenómeno atípico, afirma que fueron los migrantes los que sostuvieron la economía de la ciudad, ya que la mayoría recibía dinero de sus familiares en los Estados Unidos; sin embargo, en la actualidad muchos de estos se mudaron a otras regiones de Mexico, en el centro y norte.

Es notorio que una parte se quedaron viviendo en Tapachula, pero se sostienen con el ingreso del trabajo local, lo que implica que las remesas que anteriormente llegaban destinadas a los migrantes disminuyeron completamente y son muy bajos porcentajes de los que están recibiendo esos apoyos familiares provenientes de Norteamérica, indicó.

Migrantes contribuyen a la economía local

Aunque no se puede cuantificar exactamente cuánto de cada peso se debe a los migrantes, destacó que ellos contribuyen significativamente a la economía local a través de su trabajo y compras en la ciudad.

“La gran cantidad de migrantes que está trabajando de manera local lo hace para sostenerse, los podemos ver como empleados en muchos comercios, entonces eso está generando también un movimiento monetario en la ciudad”, agregó.

Aquiáhuatl Herrera informó que el año ha comenzado con una disminución en las ventas, lo que es común en la época de “cuesta de enero”, ya que como suele suceder cada año, la compra se enfoca en productos básicos y todo lo demás pasa a segundo plano.

Aunque la situación es difícil, mencionó que esperan que la economía local se recupere en las próximas semanas, “tarda un poco en retomar el nivel de ventas, no que esto viene siendo a partir de la primera quincena de enero en adelante”.