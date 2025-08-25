Reduce brecha digital con “Conecta Cobach”

La comunidad educativa del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), manifestó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica en los centros escolares a través del programa “Conecta Cobach”.

El director general del Colegio, Miguel Prado de los Santos, precisó que este apoyo permite avanzar hacia una educación más equitativa y moderna, especialmente en regiones que anteriormente carecían de conectividad.

Entrega de equipamiento

Desde el plantel 56 Ixtacomitán, el mandatario chiapaneco encabezó la entrega de equipamiento tecnológico a planteles pertenecientes a la Coordinación de Zona Centro Norte, con el objetivo de cerrar la brecha digital entre las y los estudiantes.

Contar con acceso a internet de más capacidad en las escuelas abre el abanico de oportunidades para su formación académica y personal, para realizar investigaciones, tomar clases en línea, acceder a plataformas educativas y mantenerse al día con los avances tecnológicos, lo que representa una herramienta fundamental para construir un mejor futuro, reconoció la comunidad cobachense.

Con “Conecta Cobach”, este subsistema avanza en su misión de brindar educación incluyente, fortaleciendo la formación de las y los estudiantes en todo el estado, que propician el desarrollo social de las comunidades y ofrece una mejor calidad de vida a sus pobladores.