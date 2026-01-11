Reduce Chiapas afectaciones por incendios

La Secretaría de Protección Civil (PC) informó que, aunque se registraron 282 incendios en el estado, la superficie dañada disminuyó de manera considerable en comparación con 2024, gracias a acciones de prevención y capacitación en los municipios.

Durante 2025, el estado registró un total de 282 incendios, los cuales afectaron una superficie de 38 mil 964 hectáreas.

Reducción significativa

La cifra representa una reducción significativa frente a 2024, cuando se contabilizaron 451 incendios y 187 mil 263 hectáreas dañadas, lo que implica una disminución del 79.18 % en la superficie afectada.

El reporte oficial detalló que, del 26 al 31 de diciembre de 2025, se presentó un incendio forestal con afectación de dos hectáreas; además de ocho quemas de pastizales que dañaron 24.7 hectáreas, así como 27 quemas urbanas, con una afectación de 2.24 hectáreas.

En cuanto a la distribución territorial, Protección Civil (PC) informó que Arriaga fue el municipio con mayor superficie dañada por incendios forestales durante el año.

Pastizales

Por su parte, las quemas de pastizales se concentraron en su mayoría en los municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Berriozábal y Tonalá.

Respecto a las quemas urbanas, los municipios con mayor incidencia fueron Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Fernando, Suchiapa, Arriaga y Tonalá, donde se reforzaron las acciones de atención y control para evitar la propagación del fuego en zonas habitadas.

La Secretaría de Protección Civil (PC) también informó que en el municipio de Cintalapa de Figueroa se mantienen trabajos preventivos para reducir riesgos por incendios.

En los puntos conocidos como rancho El Gallo y Puente Mérida, se realizaron quemas programadas de pastizales en derechos de vía, acompañadas de la apertura de brechas cortafuego.

Finalmente, la dependencia señaló que, a través de los comités humanistas de PC, se ha fortalecido la capacitación en los municipios para la prevención, control y combate de incendios, con el objetivo de disminuir riesgos para la población y proteger el entorno natural del estado.