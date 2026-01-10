Reducen accidentes en tramo Tuxtla-SCLC

Del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 no se registraron hechos de tránsito en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer autoridades.

En este periodo realizaron 99 operativos carrusel, 24 radar, 180 indicaciones de uso de casco, 350 indicaciones de uso de cinturón y la entrega de mil 500 trípticos informativos, entre otras acciones.

Prestadores de servicios

Lo anterior fue dado a conocer por las Asociaciones turísticas de San Cristóbal de Las Casas, acciones que la autoridad realizó en respuesta a su oficio presentado el pasado 18 de diciembre de 2025.

Señalan en un escrito enviado a la prensa que recibieron una atención presencial y respuesta formal por parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en relación con la solicitud de implementación y reforzamiento de medidas de seguridad vial en la autopista de cuota Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de Las Casas.

Mencionan que la “atención fue encabezada por el subsecretario Vial Preventivo y de Turismo, comisario jefe Guillermo López Murua, con la participación de Juan Carlos Alfaro Santos, director de la Guardia Estatal de Turismo; Francisco González, de Vialidad Preventiva; Wilber Cruz, Subdirector, así como el Inspector Daniel Cante, entre otros mandos operativos”.

Encuentro

Durante una reunión -indican- las autoridades informaron sobre las acciones preventivas ya implementadas, aun tratándose de una vía de jurisdicción federal, en coordinación con la Guardia Nacional, dentro del programa “Carreteras Seguras”, entre las que destacan:

Operativo Carrusel para el control preventivo de velocidad; Operativos Radar en tramos con mayor incidencia de siniestralidad; Operativo Cinturón y acciones de promoción del uso del casco en motociclistas.

Así como apoyo inmediato a usuarios mediante el programa Tu Ángel Guardián, entrega de material informativo y campañas de concientización vial; Presencia permanente y disuasiva de la Guardia Estatal de Caminos y Fuerza Ciudadana.

Reconocen atención

Las asociaciones turísticas reconocen la atención presencial, la apertura al diálogo y la voluntad institucional para atender una problemática que impacta directamente en la seguridad de la población, la movilidad regional y la imagen turística del estado.

No obstante, reitera “respetuosamente la necesidad de que estas acciones se mantengan de manera permanente, y solicitan que se evalúe e implemente el uso de herramientas tecnológicas complementarias, tales como:

Sistemas de fotomultas, medidores fijos y móviles de velocidad, retenes preventivos con alcoholímetros, como medidas efectivas para reducir la siniestralidad y fomentar una conducción responsable.

Asociaciones turísticas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo conforman: Verónica Alcántara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles; Victoria Hidalgo Pérez, presidenta de posadas y Hoteles de Clase Económica A.C. San Cristóbal; Herlinda Armas Hernández, presidenta de la Asociación Chiapaneca de Agencias de Viajes San Cristóbal y Turismo A.C. y Laura Zárate de relaciones públicas de la Asociación Mexicana de Mujeres, jefas de Empresas.