Reducen brecha digital en centros educativos

En el Plantel 159 Chiapilla del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) y en el marco del programa Conecta Cobach, se llevó a cabo la entrega de paquetes de internet satelital a centros educativos de la zona Centro Frailesca, fortaleciendo así la infraestructura digital en apoyo de la comunidad educativa de este subsistema en la región.

Conectividad digital

El evento estuvo encabezado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el director general del Cobach, Miguel Prado de los Santos, quienes refrendaron el compromiso de reducir el rezago educativo y acercar la conectividad digital a las y los estudiantes para impulsar su aprendizaje y abrirles mayores oportunidades de desarrollo.

Los centros educativos que fueron beneficiados pertenecen a los municipios de Chiapilla, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Emiliano Zapata, San Lucas y Ángel Albino Corzo.

Becas

En el mismo evento el Gobierno del Estado hizo entrega de las becas Rosario Castellanos, con lo cual se motiva a que cada vez sean más las y los chiapanecos que se suman a esta tarea de combate al analfabetismo.

Con estas acciones la institución avanza hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, garantizando a la juventud chiapaneca mejores herramientas para su presente y futuro demostrando que el Cobach puede.