Reducen población de insectos en Montebello

Los insectos descortezadores son una amenaza para los bosques, particularmente en escenarios de cambio climático, por ello de manera preventiva las autoridades iniciaron un trabajo manual de reducción de población de insectos en Lagunas de Montebello.

El parque nacional, emblema de Chiapas, enfrenta diversos retos, entre los que destacan los cambios climáticos, cambio de uso de suelo en zonas cercanas, la agricultura expansiva y el escurrimiento de agroquímicos.

Autoridades

En este escenario y derivado de factores climáticos extremos y con el objetivo de reducir las poblaciones de insectos descortezadores de pino y evitar impactos severos a los ecosistemas forestales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), llevan a cabo acciones de sanidad forestal con fines de conservación en los bosques de coníferas del Parque Nacional Lagunas de Montebello.

Esto mediante la ejecución de trabajos físico-mecánicos y químicos para reducir las poblaciones de insectos descortezadores del género Dendroctonus.

Estas metodologías están establecidas y señaladas en las notificaciones emitidas por la Conafor y basadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017, que establece los lineamientos técnicos para la prevención, combate y control de insectos descortezadores.

Bosques de pino

Una de las comunidades vegetales más importantes del Parque Nacional Lagunas de Montebello, está conformada por bosques de pino, donde predominan especies como Pinus oocarpa y Pinus maximinoi siendo especies hospederos naturales de los insectos descortezadores, por lo que estas acciones privilegian la conservación de uno de los ecosistemas representativos del Área Natural Protegida (ANP).

El Parque Nacional Lagunas de Montebello constituye una de las ANP más importantes del sureste de México debido a su alta riqueza biológica, diversidad de ecosistemas y relevancia para la conservación de especies de flora y fauna.

Sus bosques, en conjunto con su extraordinario sistema lacustre, proporcionan hábitat, refugio, alimentación y sitios de reproducción para numerosas especies silvestres. Lagunas de Montebello es considerado sitio Ramsar, según los criterios establecidos por la Convención sobre los Humedales y es un área de importancia para la conservación de aves (AICA SE-19-categoría G1).

La protección de los bosques del Parque Nacional Lagunas de Montebello resulta fundamental, ya que ayudan a mantener el equilibrio ecológico en el área y brindan servicios ambientales esenciales, como la captura de carbono, la regulación del ciclo hidrológico, la conservación de los suelos y el mantenimiento de la conectividad ecológica entre los ecosistemas montañosos de la región fronteriza de Chiapas.