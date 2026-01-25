Reducen trámites de vigencia para jubilados

En Chiapas, se avanza el trabajo para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) fortalezca la entrega de la Credencial con Vigencia Permanente, aunque también se trabaja la próxima entrega de la Credencial Universal de Salud.

La Credencial con Vigencia Permanente, es para personas jubiladas y pensionadas, un documento que simplifica trámites, fortalece la protección de la identidad y mejora la atención a quienes dedicaron su vida al servicio público.

Credencial

De manera institucional, el organismo informó que con esta credencial, las personas pensionadas y jubiladas ya no requieren renovarla cada dos años ni acudir de manera presencial para realizar la comprobación de sobrevivencia, lo que reduce traslados, filas de espera y brinda mayor tranquilidad, como parte de la estrategia de Trato Digno impulsada por esta dependencia y replicada en el sector Salud.

La nueva credencial incorpora código QR y código de barras, lo que permite realizar trámites de manera más ágil y segura, y contribuye a prevenir fraudes y la suplantación de identidad.

Asimismo, ofrece beneficios directos, como descuentos en tiendas Superissste, en viajes y en diversos pagos estatales y municipales, además de facilitar el acceso a servicios sociales y culturales.