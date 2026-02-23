Reducir edad para votar, más marketing que sustancia: Mendoza

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, consideró que la iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano, para que adolescentes de 16 años puedan votar responde más a una estrategia de atracción electoral que a un verdadero interés por la participación juvenil.

Incluso calificó la propuesta como una estrategia fundamentalmente de marketing político.

“Yo respeto mucho el poder de decisión de las y los jóvenes”, aclaró de entrada la legisladora, para inmediatamente después compartir una reflexión basada en su experiencia durante el proceso electoral de 2024.

Gómez Mendoza relató una conversación con una persona joven en vísperas de los comicios: “Me dijo sin más que votaría por el partido naranja. Le pregunté por qué y su respuesta fue ‘porque va a meter temas ambientales y tiene más temas tecnológicos’. Ese ‘fosfo fosfo’ que ellos manejan”.

Juventudes, un nicho electoral

La legisladora dijo que Movimiento Ciudadano ha identificado en las juventudes un nicho altamente atractivo desde el punto de vista electoral, y que su dominio de redes sociales, el uso de canciones pegadizas y una estética moderna ha generado una conexión superficial con ese sector. “Les beneficiaría mucho que este grupo de población votara y se dejara brillar por este resplandor, que no les permite tomar, de pronto, las mejores decisiones”, enfatizó.

Alejandra Gómez Mendoza contrastó la propuesta de reducción de edad electoral con acciones legislativas concretas que, a su juicio, representan un avance sustantivo para la participación juvenil.

Para la presidenta de la Mesa Directiva la discusión debe centrarse no solo en ampliar el padrón electoral hacia edades más tempranas, sino en generar condiciones reales de participación.