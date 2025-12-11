Reducir el analfabetismo, el reto para 2026

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, anunció que el estado está trabajando arduamente para reducir el analfabetismo en la región.

Gracias a la implementación de programas educativos innovadores, se espera que 140 mil personas sean alfabetizadas para el 2025, lo que reduciría el índice de analfabetismo del 13.7 por ciento al 8.9 por ciento.

Señaló que es un trabajo que se ha podido alcanzar gracias a la dirección que se mantiene por parte del ejecutivo estatal Eduardo Ramírez Aguilar, que ha tenido este programa como prioritario desde el inicio de la actual administración.

Dijo que esto es un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, se implementará un laboratorio de innovación tecnológica que permitirá unir a la comunidad educativa a nivel global y hacer que los programas pedagógicos sean mas ágiles y efectivos.

Objetivo

La meta para el 2026 es reducir el analfabetismo a menos del cuatro por ciento y declarar a Chiapas libre del mismo. Para lograr esto, se seguirán implementando programas de alfabetización y educación para adultos, así como la capacitación de maestros y la dotación de recursos tecnológicos a las escuelas.

El Gobierno de Chiapas está comprometido con la educación y la lucha contra el analfabetismo, y seguirá trabajando para brindar oportunidades de educación de calidad a todos los ciudadanos del estado. La innovación educativa es un paso importante hacia un futuro más próspero y equitativo para Chiapas.

Acto de dignidad

El funcionario estatal señaló que se sigue trabajando para alcanzar estos objetivos, ya que la meta es poder declarar a Chiapas territorio libre de alfabetismo, y esto se podrá alcanzar con más trabajo, con mayor coordinación como se ha venido realizando en la entidad, ya que el aprender a leer y a escribir es un acto de dignidad para todos aquellos que la integran.

Finalmente expresó que la sociedad debe seguir adelante, acercándose a las instituciones para que con ello se tengan acciones contundentes en el ámbito educativo, lo que de pie a que exista mejor educación, mayores oportunidades y con esto un crecimiento importante para Chiapas y los chiapanecos.