Reducir horas laborales tiene una razón de justicia

La propuesta de reducir la jornada laboral en la semana (pasando de 48 a 40 horas) será de beneficio para la población, siempre y cuando haya acuerdos entre las partes y conciencia para que la base trabajadora se dedique a producir, enfatizó el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Plácido Humberto Morales Vázquez.

Dijo que se trata de uno de los compromisos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y para ello se están llevando a cabo la sensibilización para la parte patronal y, además, para la base trabajadora.

Productividad

Morales Vázquez consideró que no necesariamente estar tantas horas en los centros de trabajo es sinónimo de productividad, incluso las personas pueden estar más tiempo sin que sean productivos. La reforma lo que busca, consideró, es que haya más productividad que estará combinada con una razón de justicia, debido a que todos los trabajadores y trabajadoras tienen familia y tienen derechos, por eso se pretende disminuir el número de horas trabajadas.