Reeligen a Miguel Blas como presidente

Miguel Ángel Blas Gutiérrez fue reelecto como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur Tuxtla) para un nuevo periodo al frente de la institución.

Durante la Asamblea General Ordinaria, el dirigente empresarial presentó su Informe Anual de Actividades 2025, en el que destacó los avances alcanzados en materia de representación empresarial, capacitación, promoción del comercio local y fortalecimiento de proyectos que impulsan la economía de la capital chiapaneca.

Resultados

En su mensaje, Miguel Blas expresó que los resultados presentados son reflejo del trabajo conjunto de los empresarios afiliados y del compromiso de la cámara por impulsar el desarrollo económico de la región.

“Hoy más que nunca debemos reconocer que la fortaleza de Canaco Tuxtla está en su gente, en cada empresaria y empresario que todos los días levanta la cortina de su negocio, genera empleo y apuesta por el crecimiento de nuestra ciudad”, puntualizó.

Entre los principales resultados de la gestión, informó que durante el periodo se llevaron a cabo reuniones de representación empresarial con el sector público y privado, fortaleciendo la vinculación institucional y la defensa de los intereses del comercio organizado. Asimismo, destacó que las empresas fueron beneficiadas con programas de capacitación, a través de cursos especializados en temas como marketing, cumplimiento fiscal, ciberseguridad, protección de datos personales y estrategias de ventas.

Visibilidad

En materia de promoción comercial, Canaco Tuxtla impulsó la visibilidad de las empresas a través de sus canales de comunicación, asimismo reconoció el trabajo de la vicepresidencia de Mujeres Empresarias, desde donde se realizaron reuniones de networking y capacitación, así como foros que reunieron a 241 participantes, consolidando una red de negocios integrada por más de 130 mujeres empresarias.

Uno de los eventos más relevantes del año fue la séptima edición del Festival Coyatoc, que durante cuatro días reunió a más de 30 mil asistentes y 250 expositores, generando una derrama económica superior a 4.5 millones de pesos, además de integrar 70 actividades culturales.

Sector

Al asumir de nueva cuenta la responsabilidad de encabezar los trabajos de la cámara, Miguel Blas reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la unidad del sector empresarial.

“El comercio organizado tiene hoy más que nunca, un papel fundamental en la construcción del desarrollo. Somos generadores de empleo, promotores de inversión y aliados del progreso de nuestra sociedad. Cuando el sector empresarial trabaja unido, los resultados siempre llegan”, expresó.