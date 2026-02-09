Reestructuran administración del Cobach

La vida institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), como otras dependencias y organismos públicos, se rige mediante un marco normativo, que emana de preceptos constitucionales, leyes secundarias, reglas y lineamientos, ninguna decisión administrativa obedece a caprichos, mucho menos a decisiones unilaterales, aseguró la directora general, Viridiana Figueroa García, al responder a los cuestionamientos por cambios en algunos puestos directivos al interior de este subsistema educativo.

Señaló que, acorde a los tiempos y necesidades del servicio, en la institución se realiza una reingeniería administrativa a través de un cuerpo colegiado, por lo que no son decisiones al arbitrio ni fuera de la ley; además, dijo, la reestructuración que hoy se está dando no es exclusiva de esta administración, sino que los movimientos son de manera permanente en los 338 centros educativos en las Coordinaciones de Zona y áreas de oficinas centrales donde se amerita.

Figueroa García explicó que el bien común tutelado por la norma otorga prioridad a las y los estudiantes, porque la esencia del Cobach es la calidad en la educación que se oferta, sin embargo refrendó su respeto a los derechos laborales de todo el personal que conforma la institución y enfatizó que todo cambio tiene como finalidad mejorar y fortalecer el trabajo que a diario se realiza.

Reiteró que la Ley del Cobach otorga facultades a la Dirección General para realizar los ajustes administrativos necesarios, por lo que los nombramientos, así como la ratificación, reubicación o remoción del personal directivo, que son puestos de confianza, están fundamentados en el marco normativo que rige la vida institucional del Cobach.

“Desde que asumimos el cargo iniciamos con toda responsabilidad y legalidad una evaluación integral del desempeño académico, administrativo y de liderazgo institucional del personal directivo en los planteles y seguiremos con esta dinámica, pues nuestro objetivo es claro y vamos a fortalecer la formación de las y los jóvenes. La encomienda es abonar a la educación en Chiapas”, subrayó.