Reestructurará nueva ley cadena productora de café

La nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura aprobada y promulgada en diciembre de 2025, se espera cambie toda la cadena productiva del café, al establecer la creación de nuevos organismos que se enfocarán solo en este grano, esto será de beneficio para todas y todos los productores, expresó el productor de café en Chiapas, Edgar Ángel Ventura.

Dijo que lo que establece la ley llama la atención, porque se va empezar a estructurar desde el cuidado del medio ambiente, ya que los cafetales se producen cerca de las reservas naturales y montañas.

Recordó que antes existía una institución que se llamada Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) desaparecida en 1993, trabajaba los temas fitosanitarios, mejoramiento genético, hasta la regularización de los precios en el país.

En Chiapas como en México, hay muchos productores de pequeña escala. Se manejan con muchas organizaciones sociales que mantienen la parte orgánica, con precios justos, pero es por municipios o regiones, nada oficial, así se ha mantenido en los primeros lugares del país en producción.

Era necesaria una nueva ley porque miles de familias dependen de la producción de café, que incluso, en los últimos años ha pasado varias dificultades, desde la supervivencia de las plantas, enfermedades, efectos del cambio climático, falta de mano de obra o coyotaje.

Comisión

La ley ordena la creación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura, con Gobierno Federal, los productores, los industriales, los torrefactores y los comercializadores de café.

También habla de un Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, con datos actualizados disponibles para las y los productores sobre el clima, los precios, la producción, los costos, los mercados, las importaciones y las exportaciones.