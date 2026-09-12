Reflexionan abogados sobre gestión federal

El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco, calificó como robusto y con retos futuros el informe que ofreció la presienta Claudia Sheinbaum en Chiapas.

Detalló que a nivel jurídico existen certezas aunque también retos, toda vez que algunas reformas no necesariamente atienden el espíritu de las necesidades de los pueblos de México y de Chiapas.

Coordinación

Por ello reiteró que es necesario que los organismos legislativos tengan amplia interlocución con el gremio de abogados en Chiapas, como en México.

Aunque dijo que, existe un gran compromiso de la presidenta de México, como del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, “por lo que el informe que habló sobre programas sociales y proyectos de desarrollo atiende las demandas populares”.