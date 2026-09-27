Reflexionan mujeres sobre el diaconado

Con el tema: “Las mujeres en el Diaconado Permanente”, se realizó el intercambio de experiencias de Diáconos y aspirantes al diaconado, esposas y principales de los equipos pastorales de la Zona Chab, Sur y Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

La Diócesis informó que el encuentro se llevó a cabo en la comunidad de Lázaro Cárdenas de la parroquia de San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, del 21 al 23 de septiembre, con la asistencia de más de 250 diáconos con sus parejas.

Reflexiones

Lo anterior con el objetivo de “reflexionar sobre la participación de las mujeres en el Diaconado Permanente, y desde la experiencia del Caminar en este proceso diocesano, seguir descubriendo el paso del Espíritu para fortalecer la Vida y el Servicio de las mujeres”.

Como parte de la iluminación, algunas de las ponencias se desarrollaron con el temas sobre el trabajo de las mujeres en el acolitado y lectorado, donde el equipo Chab expuso su testimonio como mujer acólita y como mujer lectora, mientras que la complementación con fundamentos teológicos estuvo a cargo del sacerdote José Sánchez.