Reflexionan por Día de la Educación Ambiental

En el marco de las actividades realizadas por la Semana del Día Mundial de la Educación Ambiental, las autoridades locales llevaron a cabo la instalación de varias mesas interactivas al interior del zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), con la intención de que el público comprenda la necesidad de cuidar el entorno.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, encabezó el evento y se resaltó la importancia de que haya una ciudadanía activa y responsable.

“La verdadera transformación ambiental nace de la educación. Eventos como este nos permiten conectar, inspirar y actuar juntos, desde los más pequeños hasta los jóvenes, sembrando la semilla de un futuro sostenible para Chiapas”, enfatizó.

Torres Abarca subrayó que se debe generar conciencia respecto de los problemas que hay, relacionados con la deforestación, la contaminación, los incendios forestales, el cambio climático y el tráfico de especies.

El director general del ZooMAT, Joe Miceli Hernández, detalló que uno de los principales problemas ambientales es la falta de conciencia sobre las acciones que se realizan.

En la medida en que el tema se vaya popularizando y que la gente se sensibilice, comentó que será la forma en que se estarán haciendo acciones para proteger el entorno.

Juventudes

En su intervención, Daniela Montero Padilla, guardiana ambiental en Villaflores, compartió con el auditorio que es clave preservar y cuidar el medio ambiente.

Dijo que aunque se están viviendo las consecuencias, son las personas quienes pueden impulsar un cambio con ideas revolucionarias para mitigar los daños generados a lo largo de los años.

Esto, agregó, a través de programas de reforestación, limpiezas de playas, ríos, cuidado del agua y hasta el reciclaje.

Lo que se busca con estas acciones, detalló la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), es “forjar una sociedad consciente y participativa que actúe por el medio ambiente. Al hacer el conocimiento ecológico accesible y atractivo, se construye paso a paso una Nueva ERA de respeto y armonía con nuestro planeta”.