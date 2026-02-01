Reflexionan sobre Acuerdos de San Andrés a casi 30 años

A casi 30 años de los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas (Frayba) reflexionaron sobre cómo las comunidades indígenas han creado nuevas formas de organización.

En un conversatorio organizado y realizado en el museo “Jtatik Samuel”, Pedro Faro Navarro indicó que los pueblos han ido más allá de estos acuerdos y han aumentado su dignidad a través del mejoramiento de sus situaciones materiales.

Por su parte, la directora del Frayba, Dora Roblero García, recordó el esfuerzo que hay detrás de actos como el sucedido el domingo pasado, en la procesión en memoria de Samuel Ruiz. Ese esfuerzo, señaló, es un ánimo que no se cansa de seguir buscando la paz.

En ese sentido, dijo que la diócesis sigue haciendo el llamado a construir la paz y la reconciliación; sin embargo, reflexionó sobre cómo el propio enrejado que se ha puesto en la catedral de San Cristóbal representa, de cierta forma, los varios retos que todavía tiene la sociedad chiapaneca para construir esa paz.

Por último, el teólogo Jorge Santiago señaló que la paz no es necesariamente la ausencia de guerra, sino la exigencia y construcción constante de los derechos a no ser violentado o discriminado.