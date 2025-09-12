Reflexionan sobre papel de la mujer en la política

“La mujer política chiapaneca está en su mejor momento”, resaltó la diputada Wendy Hernández Ichín en el conversatorio “Tejiendo Justicia. Mujeres indígenas en la política chiapaneca”. Sostuvo que la participación de las políticas indígenas es fundamental para transformar la realidad de las comunidades.

En el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se llevaron a cabo estas reflexiones en el marco del Día de la Mujer Índígena.

Hernández Ichín resaltó la importancia de “abrir caminos” y hacer escuchar las voces de las mujeres, de tal forma de que su presencia influya en el diseño de las políticas públicas y de las leyes, y que tengan como acto colateral un “liderazgo que inspire y que transforme”.

Sin embargo, destacó que en la “política como muchos otros ámbitos” prevalecen los desafíos de una sociedad “marcada fuertemente por una estructura patriarcal”.

La escritora Susi Bentzulul, desde una perspectiva crítica, llamó a “dejar de romantizar” a las comunidades indígenas, donde “se cree que ahí todo es bonito, que hay dualidad jerárquica, pero no, se está violando los derechos de las niñas y de las mujeres”.

“Muchas compañeras no saben qué es la violencia psicológica o física, les es difícil identificarla, mucho menos los feminicidios, que quedan impunes dentro de nuestros contextos y hablar de participación política de las mujeres está mucho más lejos”, aclaró.

Sin embargo, alegó como trascendental el que la presidenta posicione la voz de las “mujeres que han eh desafiado estas normas, que han quebrantado este sistema patriarcal. Ahora hay un claro ejemplo de que sí se puede lograr, de que podemos desafiar estas normas que están en nuestras comunidades”, alegó la escritora.