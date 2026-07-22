Reforestan 20 hectáreas en La Sepultura con pinos

Con el propósito de contribuir a la restauración de los ecosistemas forestales de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, autoridades ambientales, organizaciones civiles y habitantes del ejido Niquidambar, en el municipio de Villaflores, llevaron a cabo una jornada de reforestación en la que fueron plantados dos mil 500 ejemplares de pino (Pinus oocarpa).

La actividad se desarrolló en una superficie de 20 hectáreas que se encuentra en proceso de regeneración natural asistida.

Las plantas utilizadas en la reforestación fueron donadas por la organización The Nature Conservancy (TNC), como parte de las acciones para fortalecer la conservación de esta Área Natural Protegida.

Objetivo forestal

De acuerdo con los organizadores, la intervención busca incrementar la cobertura forestal mediante la recuperación de bosques de pino, mejorar la conectividad de los corredores biológicos y reforzar los procesos de regeneración natural del ecosistema.

Asimismo, se pretende contribuir a la conservación de las fuentes de agua y mantener la calidad del suelo, recursos que resultan fundamentales para las actividades productivas de las comunidades que habitan en la región.

Además de la siembra de árboles, las instituciones destacaron que el proyecto contempla el establecimiento y seguimiento de las nuevas plantas, así como el compromiso de la población para el mantenimiento de las áreas reforestadas.

En la actividad participaron mujeres y hombres de la comunidad, así como personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC), quienes reiteraron su compromiso con la restauración y protección de los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera La Sepultura.