Reforestan 260 hectáreas en el Cañón del Sumidero

Con un acumulado de 259.9 hectáreas reforestadas y una bolsa de 3.92 millones de pesos gestionados para el manejo del fuego y la educación ambiental, la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS) cerró el periodo de presidencia encabezado por el municipio de Chiapa de Corzo, dando paso a una nueva etapa bajo el liderazgo de Venustiano Carranza.

El informe ejecutivo de la primera ciudad colonial fundada por los españoles en Chiapas, que estuvo al frente de la Junta de Gobierno de febrero de 2025 a agosto de 2026, detalla que solo en el año en curso, se entregaron 50 mil plantas para labores de restauración.

En materia de prevención de incendios forestales, uno de los mayores desafíos ambientales en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la gestión saliente priorizó el cuidado del territorio con la apertura de 47.6 kilómetros de brechas cortafuego y la rehabilitación de otros 50.5 kilómetros, además de mantener activa una brigada especializada para atender contingencias.

Otro de los logros fue la incorporación, por unanimidad, del municipio de Osumacinta a la JICCAS.

Adhesión clave para fortalecer la coordinación en la cuenca baja haciendo más grande el espectro de vigilancia y manejo sustentable.

Transición

En el marco de la sesión de balance y evaluación, se llevó a cabo la votación para relevar la presidencia de la Junta de Gobierno. El nuevo titular será Augusto Borraz Ayar, presidente municipal de Venustiano Carranza.