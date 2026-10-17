Reforma a Ley del ISR no cambia para asalariados

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su estudio y dictamen, generaría una carga tributaria para grandes contribuyentes, que son la mínima parte de las unidades de negocio en México; mientras que amplía el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para que más micro y pequeñas empresas puedan tributar en él; para trabajadores asalariados no cambiaría nada.

El consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, consideró que la reforma abarca temas que se contraponen, si bien se ha dicho que habrá nuevos impuestos o alzas a los actuales, con esto se muestra que no se necesita para incidir en las tasas y que el gobierno aumente la recaudación.

Panorama

Porque con los elementos que inciden en la determinación del ISR se conjugan ingresos y deducciones. La autoridad está apostando a limitar una serie de deducciones, lo que estaría incrementando sustancialmente la tasa para efectos tributarios, aún cuando el universo de las personas morales en México que superan los 50 millones de ingresos anuales, no representa más del 1 % del total de las unidades económicas.

Lo que anticipa la autoridad es que “quiere cobrarles un poco más”, porque forzosamente en el año no pueden generar nuevas pérdidas fiscales, deben limitar sus deducciones a un porcentaje. “En términos prácticos para el siguiente año, ninguna empresa podría generar pérdidas fiscales… todas las empresas van a tener una utilidad”. Esto se traduce en que habrá una recaudación primaria importante en materia de ISR.

Por otro lado, los contribuyentes de baja capacidad administrativa, personas físicas y morales, que son del Régimen Simplificado de Confianza, que tendrán un beneficio en ingresos posible anuales de cinco millones, pagando una tasa del 2.5 de ISR y el Impuesto al Valor Agregado que lleguen a trasladar si es que no tienen deducciones, solo van a pagar el seis por ciento; esto solo por un año, el 2027. Es un incentivo para que más personas se sumen al régimen.

Buzón Tributario

El especialista dijo que la reforma no contempla modificaciones en las tasas de ISR para trabajadores asalariados, pero a reserva de que vienen disposiciones cada vez más rígidas, como el activar el Buzón Tributario de forma obligatoria, algo que la autoridad ha postergado en más de una ocasión.

Indicó que si bien, el gobierno busca recaudar más, los cambios para grandes contribuyentes implicarían lo contrario, porque son el mínimo de las empresas del país, mientras que el beneficio que se establecería para el Régimen Simplificado de Confianza, igual conlleva a menos recaudación, pero solo por un año.

Citó que por ejemplo, un restaurante que cobra IVA y sus insumos no tienen IVA, le convendría este estímulo. “Quienes se podrían beneficiar es la industria restaurantera, de pequeño impacto (con ingresos de hasta cinco millones en el año)”.