Reforma al PJE no trastocará a trabajadores

En el marco del inicio de los foros de discusión de la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, el diputado federal con licencia, Jorge Llaven Abarca, afirmó que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador han dejado en claro que no serán trastocados los derechos laborales de ningún trabajador de este poder de la nación. “Esta reforma solo busca que jueces, magistrados y ministros sean electos con el voto popular, no afecta los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. No deben dejarse engañar”, puntualizó. CP