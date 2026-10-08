Reforma al Poder Judicial, para el bien de Chiapas

El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, destacó el momento de coordinación y trabajo respetuoso entre los tres poderes del estado, pues, afirmó, se han realizado reformas de alto calado que atienden el momento histórico de Chiapas.

En ese tenor destacó, por ejemplo: la reforma que consolida el principio de Paridad de Género; la Ley de Responsabilidades Administrativas y Ley Electoral para sancionar la violencia de género y, recientemente, una reforma al Poder Judicial para establecer el 2028 como la fecha del proceso de elección de sus autoridades.

“Chiapas vive un momento importante de coordinación y gobernabilidad, donde cada poder busca las mejores condiciones de su ejercicio, y para ello se han realizado importantes reformas, desde la visión transversal del gobernador Eduardo Ramirez Aguilar”, afirmó el también presidente del Consejo de la Judicatura.

Poder Judicial

Moreno Guillén enfatizó la reforma al Poder Judicial en Chiapas que establece las reglas para la organización, selección, elección, evaluación y renovación, de las personas juzgadoras.

Recordó que uno de los aspectos centrales es que la renovación de los cargos judiciales pendientes se lleva a cabo en el proceso electoral 2028, con una jornada prevista para el primer domingo de junio de ese año.

Además, dijo que la reforma y las eventuales elecciones son un proceso muy amplio que busca atender las necesidades de la gente.

Por ello, el nuevo modelo contempla evaluación, disciplina y profesionalización; el Tribunal de Disciplina Judicial evaluará durante el primer año de ejercicio a las personas juzgadoras electas e impulsará programas permanentes de capacitación y actualización.

A partir del primero de septiembre del 2028 iniciará funciones el Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial, hasta entonces el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo sus atribuciones, garantizando la continuidad del Poder Judicial.

Proceso

Para la selección de candidaturas, cada uno de los poderes del estado contará con un comité de evaluación integrado por personas reconocidas en el ámbito jurídico, cuyos trabajos serán coordinados mediante una comisión.

Con ello, se busca que quienes aspiren a ejercer estas funciones jurisdiccionales cumplan con los requisitos constitucionales y legales, y acrediten conocimientos, experiencia, preparación académica y probidad.

Elección judicial

Las juezas, jueces, magistradas y magistrados serán electos mediante el voto libre directo y secreto de la ciudadanía, conforme a la Constitución y la legislación vigente.

Moreno Guillén aseguró que esta reforma, y las eventuales elecciones, buscan mejorar la impartición de justicia en Chiapas, por lo que pidió a la ciudadanía conocer el modelo, confiar en la democracia y participar en esta histórica jornada.