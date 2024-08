Reforma al Poder Judicial, una visión desde Chiapas

En las últimas horas, con 22 votos a favor, se aprobó la reforma al Poder Judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados; sin embargo, se trata de un tema que ha generado debate y análisis entre distintas voces especializadas.

Y justo este lunes en Tuxtla Gutiérrez, al interior de la Facultad Libre de Derecho se abordaron ejes temáticos relacionados con el acceso a la justicia y combate a la impunidad, actividad que estuvo moderada por la diputada local electa María Mandiola.

Previo al inicio de este ejercicio, el magistrado Plácido Morales Vázquez mencionó que algunas estadísticas refieren que la sociedad no cree en la justicia que hay en nuestro país.

El licenciado en Derecho, ya en el foro, comentó que en México (y en Chiapas) prevalece un sentido de difícil acceso a la justicia y existe la necesidad de la reforma.

De hecho, recordó que la soberanía reside en el pueblo y manifestó que recientemente la sociedad emitió su voto para elegir a los representantes populares, es decir, ahora se tiene la capacidad para llevar a cabo las reformas y, añadió, también de manera formal se hizo la discusión sobre el Poder Judicial.

Opinó que en el territorio nacional “somos capaces de ensayar algo”, aunque cualquier reforma generará una resistencia. En una sociedad plural, agregó, se pueden presentar quienes están a favor o en contra de algún tema, pero para eso se aplica el sistema electoral del país.

Consideraciones

Uno de los puntos que contempla la reforma, es que ahora los jueces, magistrados, magistradas o ministros se puedan elegir a través del voto popular. La primer elección estaría programada para 2025.

En lo referente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se prevé que se integren unas 30 propuestas, las cuales vendrían de los Poderes de la Unión y se reduciría de 11 a nueve el número de ministros y ministras.

Otra visión

La abogada feminista, Alejandra Rovelo Cruz, partió de algunas premisas para entender la justicia en México y desde dónde se cuestiona. Detalló que hay una deuda para las mujeres que se han enfrentado a procesos judiciales o penales y que han llegado hasta la SCJN. Añadió que la justicia tiene cara y es patriarcal.

“No creo que haya falta de voluntad o de mérito en las personas juzgadoras, pero sí es necesaria una revisión al interior del propio poder. Y creo que como un estado de derecho democrático, tenemos que apuntar a esa revisión, la hagamos también desde la perspectiva de género”, remarcó.

¿Justicia muy costosa?

El maestro en Derecho, Sergio Valls Esponda, consideró que los sistemas de jurisdicción no son suficientes, por eso fue unánime la necesidad de una reforma. “¿Cuál reforma?, es ahí el problema, es ahí como llegamos a donde estamos hoy, a este conflicto”, complementó.

Agregó que lo que se debe atender son las necesidades, lo que está abajo y no las posiciones o los intereses. Relató que desde el 2015, en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, se realizaron análisis de cómo estaba la justicia en México, y algunos de los resultados arrojaron que era cara, compleja, lenta y hasta discriminatoria.

Jorge Rotter Díaz, abogado postulante, adelantó que cree en la “transformación de las instituciones”, pues son el resultado de la sociedad. De hecho, agregó que la desconfianza de la ciudadanía exige que haya una renovación en la administración de justicia.

Espera que la reforma pueda dar mayor celeridad a los procesos pero, además, que haya un combate frontal hacia el nepotismo, pues tener “redes de cinco, 10 o 15 familiares, ya es otra cosa”.

Continuó: “los tribunales se han alejado de la ciudadanía, nos dan una justicia de secretario. Conocer a un juez que ha de resolver un juicio de amparo es poco menos que imposible”.

Lo que no debe pasar con la administración de justicia, remarcó, es despreciar la experiencia de un personal que está ampliamente calificado, ni desconocer los procesos de profesionalización.

Posicionamientos

Al concluir el foro, Cuarto Poder preguntó a las personas que estuvieron en panel si la reforma al Poder Judicial podría cambiar algo respecto de que la justicia es cara, compleja o discriminatoria y estas fueron las respuestas:

Sergio Valls Esponda dijo que no tiene forma de ver el futuro, pero si no es lo que se dice hay una forma de cambiarlo.

Plácido Morales Vázquez: Consideró que se estará mejor que con lo actual, por la necesidad de justicia.

Alejandra Rovelo Cruz afirmó que le apuesta a la reforma y a que la justicia sea accesible

Jorge Rotter Díaz dijo que “Si la reforma va a hacer a un lado estos cinco temas, mi respuesta es no; no significa que esté en contra” y añadió que los mejores hombres o mujeres deberían llegar; sin embargo, puso de ejemplo que si del día de la audiencia al engrose hay seis meses no va a cambiar nada.