Reforma cambiará la vida laboral en Mexico

La senadora Sasil de León dijo que la reforma a la Jornada Laboral, planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum mejorará la vida de los trabajadores de México desde una relación responsable con las empresas y el gobierno.

Muestra de esta responsabilidad dijo, es la reciente reunión que encabezó con el secretario del Trabajo Marath Bolaños López, con quien se se generó un análisis de las ventajas de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, procurando un trabajo serio y responsable, para conocer el esquema entre trabajadores y empresas.

Políticas públicas

Agregó que la política de Morena ha sido sensible con las causas de la clase trabajadora, escuchado a todos los sectores y todas las voces, construyendo propuestas y reformas que nacen del consenso.

Desde el aumento histórico al salario mínimo hasta la reducción de la jornada laboral a 40 horas, cada paso se ha hecho pensando en las y los trabajadores, porque ellos sostienen con su esfuerzo diario el futuro de México.

“Con nuestro movimiento se ha beneficiado realmente a la clase trabajadora, logrando el aumento histórico al salario mínimo, garantizando la seguridad social a las trabajadoras del hogar y ahora impulsando la jornada laboral de 40 horas, que además busca que las y los mexicanos tengan mejores condiciones y puedan disfrutar más tiempo en familia”, puntualizó.