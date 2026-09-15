Reforma de paridad es un parteaguas para Chiapas: ERA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar calificó como histórica la aprobación de la iniciativa de decreto que reforma los numerales uno y dos del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, en materia de paridad. El mandatario acudió este lunes al pleno del Congreso del Estado a la sesión extraordinaria para presenciar un hecho que, dijo, representa un parteaguas para Chiapas.

“Es una reforma histórica para Chiapas. Los mensajes que escuché, los últimos que pude escuchar, son mensajes muy poderosos de parte de las mujeres”, expresó Ramírez Aguilar.

El gobernador recordó las palabras de Florinda Lazos, pronunciadas en mayo de 1925, cuando Chiapas dio a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas.

Es un derecho

“Me quedo con lo que dijo Florinda Lazos, cuando en aquel mayo de 1925 expresó que, ‘La soberanía de Chiapas a través del Congreso les dieron derecho de votar a las mujeres y el derecho a ser votadas, no es un obsequio ni un regalo del gobierno, es un derecho legítimamente ganado’. Y eso son las mujeres para Chiapas. Son mujeres siempre muy trabajadoras, muy entregadas y ahora pues hay que empoderarlas”, expresó.

Cuestionado sobre el impacto político de esta reforma para 2027, el gobernador anticipó un cambio en el tablero político estatal.

“Sí, sin duda. La mitad de municipios tendrán al frente a las mujeres, como nunca lo había tenido Chiapas. Queremos sacar el rezago que tenemos en la participación de las mujeres. Estamos en el lugar número 31 de menos mujeres en cargos de elección popular en caso de municipios. Pues queremos llevarlo a los primeros lugares de participación política”, afirmó.

Sobre su asistencia a la sesión extraordinaria, Ramírez Aguilar explicó que quiso estar presente como un oyente más. “Pues porque para mí, que soy un hombre amante de la historia, quise venir como un oyente más. No sé si haya registro de que un gobernador esté ahí en el pleno como pueblo y creo que es un momento que no nos debemos de perder porque es un parteaguas para nuestro estado”, concluyó.