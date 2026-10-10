Reforma de Paridad tiene sustento: Oswaldo Chacón

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, dijo que la Reforma de Paridad Efectiva tiene sustento, toda vez que se trata de una acción afirmativa que busca garantizar la participación de las mujeres, que “en Chiapas tienen una desventaja política por su condición de género”.

El también expresidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y experto en Derecho Electoral señaló que México y Chiapas están comprometidos por alcanzar la igualdad real y sustantiva, además que a nivel internacional destaca la garantía constitución por la paridad efectiva.

Política equitativa

Por ello, en la entidad se busca garantizar la representación política equitativa, pues hasta ahora solamente estaba garantizada la equidad en las candidaturas, afirmó.

Y es que en Chiapas, “las mujeres sí están en desventaja por su propia condición de género”, por lo que confía, dijo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga sensibilidad en el tema.

Finalmente señaló que al margen del respaldo social hacia la reforma seguramente existirá también el compromiso nacional para hacer de esta dinámica de paridad una realidad para todo el país.