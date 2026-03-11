Reforma de Sasil garantiza la igualdad salarial

En el marco del reciente Día Internacional de la Mujer y a iniciativa de la legisladora chiapaneca, Sasil de León Villard, el Senado de la República reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que nunca más ganen menos que los hombres, por hacer el mismo trabajo.

Esta reforma cierra la brecha de desigualdad de ingresos, incorporando la igualdad salarial al reconocer expresamente que pagar un salario menor a una mujer por realizar el mismo trabajo constituye una forma de violencia laboral.

“Tenemos el compromiso de trabajar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa políticas públicas de desarrollo sustantivas en beneficio de las mujeres, garantizando su integración al desarrollo económico y social de México”, dijo.

Por ello, esta reforma es vital para México y lo será también para la grandeza de Chiapas, que ya tiene rumbo definido.

Reconocen valentía y esfuerzo de las mujeres

Explicó que una de las inspiraciones de esta histórica Reforma de Ley, es la valentía y esfuerzo de las mujeres de Chiapas que a diario trabajan por una mejor calidad de vida.

Recordó que, hace varios años durante la instalación de los Consejos Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Chiapas pudo observar que la independencia e igualdad salarial representaban la oportunidad para que las mujeres ejercieran su libertad y frenarán patrones históricos de violencia.

Finalmente, mencionó que esta reforma reconoce el papel de la mujer en México y es un trabajo que se alinea con el marco constitucional y con los compromisos internacionales del Estado mexicano, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como con el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Remuneración.