Reforma federal podría reabrir el debate

La reciente propuesta presentada en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica del Congreso General e incluir el bienestar animal como materia explícita en las comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras podría replicarse en Chiapas, uno de los estados que recientemente tipificó el maltrato hacia animales de compañía, pero que mantiene pendiente una legislación más amplia.

Se trata de una ley que podría impulsar una revisión de la reciente norma chiapaneca que protege solo a animales de compañía, dejando fuera a especies silvestres, de granja y de espectáculo.

La iniciativa, impulsada por la organización Igualdad Animal México y presentada por el diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su objetivo es modificar el nombre y las atribuciones de las actuales comisiones legislativas para que en adelante se denominen Comisión de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados, y Comisión de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Recursos Naturales y Pesca en el Senado.

De aprobarse, el bienestar animal se integraría de manera institucional en la agenda legislativa nacional, lo que permitiría fortalecer las políticas públicas y armonizar las leyes estatales bajo un enfoque más integral.