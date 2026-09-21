Reforma histórica para el estado: Sasil de León

La reforma en materia de Paridad Efectiva aprobada por el Congreso del Estado representa un histórico momento para Chiapas, que asume un papel de vanguardia por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el acceso a una democracia efectiva y sin simulación, expuso la senadora Sasil de León.

La legisladora federal detalló que esta reforma evidencia la integración de Chiapas a la narrativa nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien mantiene un permanente impulso a la participación de las mujeres en la vida política de México.

Compromiso

Asimismo dijo que la iniciativa presentada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, evidencia el compromiso del mandatario estatal por fortalecer la participación política de las mujeres.

En este marco, Sasil de León celebró la determinación del Legislativo en Chiapas, que reconoce también la histórica lucha de las mujeres por tener acceso a los espacios que por derecho les corresponden.

Es también momento de reflexión, pues esta reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales atiende la demanda de justicia electoral y cierra el paso a la simulación, pues las candidaturas a los ayuntamientos deben registrarse en planillas que aseguren la paridad en sus dimensiones horizontal y vertical, priorizando la igualdad sustantiva.

Esta reforma, dijo, abona al fortalecimiento de la grandeza de Chiapas, un estado que ya tiene rumbo definido.