Reforma judicial inicia en Chiapas: Yasmín Esquivel

En el marco de la firma del acuerdo Por una Justicia con Perspectiva de Género, Niñeces y Adolescencias, fue presentada a jueces estatales, como a jueces y magistrados federales electos, la metodología y el manual para juzgar con este precepto.

En este contexto, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que este acuerdo será un ejemplo para todo el país, además de ser perfectamente armónica con la reciente elección de juzgadores federales, en el marco de la reforma judicial.Explicó que este acuerdo entre jueces estatales y federales electos, expuesto por el Poder Judicial del Estado permitirá que Chiapas aborde de manera integral la defensa de los derechos, velados también con el acompañamiento de la Colectivo 50+1.

Cero impunidad

Dijo que la reforma judicial es una oportunidad para que los impartidores de justicia actúen con entereza y apego a las transformaciones que están iniciando con buenos pasos en Chiapas.

Explicó que este trabajo busca cero impunidad: “no queremos más bandidos y delincuentes en libertad (…) para ello jueces federales y estatales tienen el compromiso de observar el contexto social y económico de las víctimas.

En Chiapas inicia un nuevo sistema de justicia, uno que este cercano la gente y coloque al centro al ser humano, su dignidad y sus derechos, este es el deber de los juzgadores y federales”, puntualizó.