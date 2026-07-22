Reformas a Ley de Turismo fortalecen el desarrollo

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, expresó su respaldo a las reformas aprobadas por el Honorable Congreso del Estado a la Ley de Turismo, al considerar que representan un paso importante para fortalecer la planeación, la participación institucional y el desarrollo sostenible de la actividad turística en la entidad.

El alcalde destacó que estas modificaciones consolidan un marco jurídico moderno y eficiente para impulsar uno de los sectores estratégicos de la economía chiapaneca, al tiempo que fortalecen la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad.

Asimismo, reconoció el impulso que el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, ha dado al fortalecimiento del turismo como un eje estratégico para el desarrollo de Chiapas, así como el compromiso de la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Mendoza, quien promovió un encuentro con empresarios y representantes del sector turístico de Tapachula para presentar las reformas a la Ley de Turismo y fortalecer la participación de los diversos actores en la construcción de un sector más competitivo, incluyente y sostenible.

Modificación

El edil resaltó que la reforma que modifica la denominación del Comité de Desarrollo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas por Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas, otorgándole rango legal como órgano permanente de consulta, participación y planeación turística, permitirá fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que impulsen el crecimiento ordenado del sector.

Asimismo, manifestó su respaldo a la reforma en materia de Turismo Accesible, al señalar que garantiza el derecho de todas las personas a disfrutar de los destinos turísticos en condiciones de igualdad, dignidad y sin discriminación.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, encabezada por Jorge Vega Pérez, y de la Dirección de Turismo, a cargo de Mónica Pamela Rojo, continuará trabajando de manera coordinada con el secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, el Honorable Congreso del Estado y los diversos actores del sector turístico para consolidar a Tapachula y a la región del Soconusco como un destino competitivo, accesible e incluyente.