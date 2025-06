Reformas de transparencia son prioritarias

Las reformas a la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, son un logro prioritario en favor de garantizar gobiernos trasparentes, dijo el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares.

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Transparencia e Información Pública del Congreso, explicó que esta reforma es un acto de justicia, no borra derechos, los fortalece. No oculta información, la hace más accesible. No debilita instituciones, las reorganiza para servir mejor.

Extinción del Instituto, una evolución necesaria

Agregó que la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas y la reestructura gubernamental que lo acompaña, representan una evolución necesaria en el camino de la transparencia pública en Chiapas.

Dijo que estas reformas surgen tras una reforma constitucional federal aprobada democráticamente en diciembre de 2024.

Su objetivo es simplificar estructuras, eliminar duplicidad de funciones y construir una arquitectura pública coherente. Cada entidad federativa, incluyendo Chiapas, adapta esta transformación a su propia realidad, conservando autonomía pero sumándose a un nuevo modelo nacional que da orden y fuerza a nuestras instituciones.

En este marco, se busca aprovechar mejor el tiempo y el talento de la gente.

“No se trata solo de ahorrar dinero, sino de respetar el tiempo y el esfuerzo de las personas. La duplicidad burocrática satura y entorpece a quienes trabajan en el servicio público y a quienes buscan respuestas desde la ciudadanía”, mencionó Trinidad Palomares .