Reformas judiciales exigen una profesionalización

El panorama legal en México atraviesa un punto de inflexión sin precedentes, marcado por la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y las reformas a la Ley de Amparo, expuso Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas (FLDCH).

Destacó que estos cambios constituyen uno de los mayores desafíos para la profesión jurídica en el país.

Marco normativo

El académico enfatizó que este nuevo marco normativo no solo representa un parteaguas en la administración de justicia, sino que demanda una capacitación constante y un fortalecimiento urgente de la formación profesional.

“Las reformas al Poder Judicial abren un campo de acción muy importante, pero hoy, más que nunca, se requiere de profesionistas altamente preparados”, afirmó.

Bravo del Carpio señaló que la próxima implementación del código es un reto mayúsculo. “Las personas deben prepararse y conocer este nuevo código, porque es nuevo para todos”, recalcó.

Asimismo, invitó a la comunidad jurídica a interiorizar las modificaciones para responder con eficacia a las exigencias del sistema.

Destacó que la evolución del Derecho no se limita al ámbito civil y familiar. El sector, dijo, enfrenta transformaciones simultáneas en áreas como Fiscal, Corporativo, Penal, Laboral y Administrativo, donde el compliance (cumplimiento normativo) gana relevancia creciente. Uno de los ejes que destacó con particular fuerza fue el de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Bravo del Carpio vaticinó que la Ley en esta materia cobrará una fuerza sin precedentes a corto plazo. “La mediación y la cultura de la paz serán fundamentales en esta nueva etapa. Es un tema que muchas veces se descuida, pero puede representar el futuro del ejercicio legal en México”.