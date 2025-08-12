Reforzamos la seguridad en parques: Ángel Torres

El Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el presidente Ángel Torres, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del comisario David Hernández, mantiene recorridos permanentes en diversos parques de la capital, como parte del Operativo Blindaje Urbano, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar espacios seguros para el sano esparcimiento de las familias. Estas acciones están alineadas a las estrategias de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, representadas por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que preside Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jorge Luis Llaven Abarca.

Asimismo, el Ayuntamiento de Tuxtla reafirma el compromiso de proteger a la ciudadanía y consolidar a la capital chiapaneca como una ciudad con espacios públicos seguros para todas y todos.