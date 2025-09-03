Reforzarán medidas para fiestas patrias

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y los visitantes durante las celebraciones de septiembre, autoridades acordaron realizan un operativo especial de Protección Civil y seguridad.

En la reunión se dio a conocer que la estrategia contempla la coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre ellas Seguridad Pública, Tránsito, Educación, Equidad de Género y Prevención del Delito, con el fin de reforzar la seguridad y establecer protocolos de reacción inmediata.

Despliegue

Pablo Reyes Aguilar, del área de Protección Civil (PC) informó que del 13 al 16 de septiembre se desplegarán brigadas de auxilio, ambulancias, unidades de emergencia y equipos de rescate, con especial atención en eventos masivos como el Grito de Independencia y el desfile cívico-militar.

Subrayó que la meta es prevenir incidentes derivados de la concentración de personas y el consumo de alcohol.

“Estas fechas representan un símbolo de unidad e identidad nacional, por lo que se sumarán esfuerzos con instituciones como la Cruz Roja y la Guardia Nacional para que las festividades transcurran en un ambiente seguro y ordenado”, concluyó Reyes Aguilar.