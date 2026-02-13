Reforzarán participación de estudiantes con ceguera

“La empatía es el primer paso hacia la inclusión”, expresó el secretario de Educación, Roger Mandujano, durante una reunión con representantes de integrantes de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales de Chiapas, para estrechar lazos de trabajo en pro de las infancias y adolescencias de Chiapas.

En un encuentro lleno de entusiasmo y compromiso, integrantes de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Chiapas dialogaron con el titular de la política educativa para fortalecer la participación deportiva de niñas, niños y adolescentes con estas condiciones, convencidos de que la discapacidad no debe ser un límite, sino un punto de partida para demostrar talento, disciplina y pasión.

José Ramón Franquez, presidente de la organización, compartió la importancia de sumar esfuerzos para identificar desde las escuelas a estudiantes con ceguera o baja visión, y abrirles oportunidades en el deporte adaptado.

Postura

“Nuestra finalidad es incentivar desde las aulas; muchas veces no se sabe que hay talento deportivo en distintas disciplinas. Queremos complementar ese proceso con deporte adaptado para que puedan desarrollarse plenamente”, explicó.

Durante la reunión, se destacó que por mucho tiempo las personas con discapacidad han enfrentado barreras, invisibilización y falta de espacios adecuados para desarrollarse. Hoy, la apuesta es distinta: generar condiciones reales de inclusión, abrir canchas, aulas y oportunidades para que ninguna niña o niño se quede fuera por su condición. Porque cuando se habla de educación con sentido humano, se habla también de justicia, de dignidad y de reconocer que todas y todos tienen derecho a jugar, aprender y soñar en igualdad.