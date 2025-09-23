Reforzarán presencia operativa en Tuxtla

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, junto a representantes de las Fuerzas Armadas y mandos operativos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, informó que se reforzará la presencia operativa y de investigación en las colonias de la capital chiapaneca, en las que hubo mayor comisión de delitos en los últimos días.

Al respecto, señaló que la incidencia delictiva de la semana que concluyó el domingo 21 de septiembre reflejó un incremento del 10 por ciento en comparación con la semana pasada, al tiempo de precisar que, principalmente, fueron delitos de violencia familiar, lesiones culposas, daños, narcomenudeo y otros, que se cometieron, sobre todo, en las colonias Plan de Ayala, Terán, Centro, Potrero Mirador y Real del Bosque.

Alto impacto

En cuanto a la incidencia de alto impacto, hubo un incremento del 25 por ciento, con carpetas de investigación por dos feminicidios, robo a transeúnte, robo a negocio, homicidio doloso y otros.

Jorge Llaven apuntó que, en el caso del feminicidio ocurrido en Terán, el presunto responsable ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional. “Como lo hemos mencionado, pediremos la pena máxima de 100 años por este delito”.

Mientras que en el feminicidio ocurrido en el fraccionamiento Real del Bosque, se tienen avances importantes tendientes a esclarecer este lamentable hecho, por lo que en las próximas horas se dará cuenta de esta investigación.

Colaboraciones

Dio a conocer que, vía colaboración con otras entidades, se logró la detención de Rogelio “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por un doble homicidio en el 2024 en agravio de un padre de familia y su hijo menor de edad, al salir de su casa; asimismo, la detención de Brayan “N”, alias “el Champi”, quien presuntamente participó en un robo a un consorcio gasolinero por el que ya hay otras personas detenidas.

“Aún cuando se oculten en algún otro estado de la República, iremos por ellos porque en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, ningún delito que se cometa quedará impune y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No importa si son eventos ocurridos antes de la llegada del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar”, acotó.

A su vez, el director del Escudo Pakal C5, Miguel Ángel Sánchez Miranda, dijo que de acuerdo con el corte realizado entre el 15 y el 21 de septiembre, se recibieron un total de 8 mil 24 llamadas al 911, de las cuales mil 560 fueron procedentes. Indicó que en comparación con la semana pasada, se registró un aumento del tres por ciento en la efectividad de las llamadas, lo que refleja que se está haciendo un uso más adecuado y responsable del servicio.