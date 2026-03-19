﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Reforzarán prevención ante incendios por estiaje

Marzo 19 del 2026
Durante esta temporada, ya se han registrado siniestros. Cortesía
Durante esta temporada, ya se han registrado siniestros. Cortesía

En el marco de la temporada de estiaje, el ayuntamiento de San Cristóbal, por solicitud tanto de la Fiscalía del estado y Protección Civil (PC) estatal, realizará campañas de difusión para prevenir el incendio de áreas naturales y actos de ecocidio.

Durante esta temporada, ya se han registrado siniestros como el sucedido en el humedal cercano a la colonia 5 de marzo, mismo que fue atendido por la brigada de atención a contingencias ambientales junto a la de incendios pertenecientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Autoridades señalaron que el incendio tuvo una extensión de aproximadamente 40 metro cuadrados y fue producto de una “imprudencia humana”.

Misma situación se presentó en un bosque contiguo a la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), donde el daño se dio en una superficie de 10 por 10 metros y que fue controlado mediante brechas corta fuego.

Ante estos hechos, la comisión de Medio ambiente, PC municipal y las direcciones de Ecología y de Comunicación social serán las responsables de difundir la información necesaria entre los comisariados ejidales para que estos, a su vez, la hagan extensiva a la población.

Durante la sesión de cabildo de este miércoles, se recordó que el ecocidio tiene una sanción de entre 5 y 9 años, y que se agrava a 20 años cuando en el siniestro se pierden vidas humanas o se agrede la integridad física de las personas.

﻿