Reforzarán prevención ante incendios por estiaje

En el marco de la temporada de estiaje, el ayuntamiento de San Cristóbal, por solicitud tanto de la Fiscalía del estado y Protección Civil (PC) estatal, realizará campañas de difusión para prevenir el incendio de áreas naturales y actos de ecocidio.

Durante esta temporada, ya se han registrado siniestros como el sucedido en el humedal cercano a la colonia 5 de marzo, mismo que fue atendido por la brigada de atención a contingencias ambientales junto a la de incendios pertenecientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Autoridades señalaron que el incendio tuvo una extensión de aproximadamente 40 metro cuadrados y fue producto de una “imprudencia humana”.

Misma situación se presentó en un bosque contiguo a la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), donde el daño se dio en una superficie de 10 por 10 metros y que fue controlado mediante brechas corta fuego.

Ante estos hechos, la comisión de Medio ambiente, PC municipal y las direcciones de Ecología y de Comunicación social serán las responsables de difundir la información necesaria entre los comisariados ejidales para que estos, a su vez, la hagan extensiva a la población.

Durante la sesión de cabildo de este miércoles, se recordó que el ecocidio tiene una sanción de entre 5 y 9 años, y que se agrava a 20 años cuando en el siniestro se pierden vidas humanas o se agrede la integridad física de las personas.