Reforzarán programa contra el trabajo infantil

Estefani Frías Córdoba, directora general del DIF Municipal en Tuxtla Gutiérrez, señaló que la esencia que mueve a este organismo es la atención a los niños y la familia, por lo que es parte de sus obligaciones crear programas para ello.

En ese sentido, Frías Córdoba anunció que dará inicio una campaña a la que llamarán “Tuxtla contra el Trabajo Infantil”, en la cual se implementará rondines y se habilitará un número de teléfono especial para estos casos; además de que se reactivará una casa taller, donde el niño juegue y aprenda mientras sus padres trabajan y no estén los menores en actividades laborales en la vía pública, expuestos a diversos peligros.

Rondines

“Hacemos los rondines, ubicamos a los niños que están trabajando, si son niños que esta el papá sentado, esperándolos o está del otro lado trabajando, se les hace una invitación para que conozcan como podemos apoyarlos en el DIF, con alguna despensa, con algún apoyo en ropa, y para el niño tenemos una Casa Taller, que se les enseña lecto-escritura, arte, oficios, para que aprendan a leer y a escribir, y que el niño esté en la escuela y en actividades aprendiendo y no trabajando”, indicó la directora del DIF Tuxtla.

La realidad

Aunque existen programas o estrategias por parte de organismos gubernamentales de cualquiera de los tres niveles para atender problemas sociales como lo es el trabajo infantil, hay personas que desconocen lo que el DIF y otros organismos ofrecen a padres o familias cuyos niñas, niños y adolescentes trabajan; o bien, no acuden por desconfianza a las autoridades o por que les prohibirán que los menores trabajen.

Una de las canasteras de los alrededores del mercado del centro, que se identificó como Hortencia, es madre de tres hijos, su hijo mayor estudia la secundaria por la tarde y sus dos más pequeños en la mañana. Ella vende diversos productos y sus hijos pequeños la acompañan. Cuando la noche cae y es momento de levantar el puesto, su hijo mayor, aún con el uniforme de la secundaria, llega ayudarla a empacar y levantar el puesto.

“Acá tenemos que trabajar todos, mis hijos van a la escuela, pero ellos saben que deben aprender a trabajar”, dijo Hortencia.

En contraste, es el caso de una familia que trabaja en un crucero ubicado en el libramiento Sur y 5a Norte, en el que los niños y su madre laboran vendiendo dulces, semillas y cacahuates, mientras que el padre se dedica a lo que se conoce como “chiclero”. Dicha familia no quiso hablar, y se retiraron ante la solicitud de una entrevista.

La gente sí denuncia

Respecto a las denuncias, aunque no dio cifras, señaló que la gente sí denuncia, sin embargo, muchos utilizan la línea para hacer bromas o denunciar a vecinos porque no les caen bien. Por lo que pidió a la población que la línea telefónica que pronto se dará a conocer no la utilicen para hacer bromas.

Aclaró que las denuncias que se hagan sobre el trabajo infantil, no es para que se lleven a los padres detenidos, sino para invitar a estos a acercarse a recibir ayuda. En caso de maltrato a menores o abuso sexual, se trabaja coordinadamente con la procuraduría del menor y con la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, Estefani Frías aseguró que el DIF es un referente de ayuda para las personas con situaciones de abuso o para solicitar apoyo en áreas de la salud. Constantemente reciben diversas denuncias, en especial, de maltrato y abandono de personas de la tercer edad.